الامن العام : 9 اصابات بحادث تدهور ودهس مقابل الجامعة الاردنية
التاريخ
10/8/2023 9:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث تدهور لإحدى المركبات مساء اليوم بالقرب من الجامعة الأردنية ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وبحسب المصدر انه قد نتج عن الحادث وقوع (9) إصابات وتم اخلاؤها إلى مستشفى الجامعة ومستشفى الإسراء ، ووصفت حالتهم بالمتوسطة ،وتم فتح تحقيق بالحادثة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN08102023000208011052ID1107207984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.