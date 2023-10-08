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الامن العام : 9 اصابات بحادث تدهور ودهس مقابل الجامعة الاردنية

10/8/2023 9:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث تدهور لإحدى المركبات مساء اليوم بالقرب من الجامعة الأردنية ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وبحسب المصدر انه قد نتج عن الحادث وقوع (9) إصابات وتم اخلاؤها إلى مستشفى الجامعة ومستشفى الإسراء ، ووصفت حالتهم بالمتوسطة ،وتم فتح تحقيق بالحادثة.

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