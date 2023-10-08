أعضاء بحكومة الاحتلال يتهمون الأمن الإسرائيلي بالفشل

MENAFN - Al Wakeel News)شن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هجومًا شديدًا على الأمن الإسرائيلي، وذلك بعد يوم واحد من الفشل الذريع في صد هجوم المئات من مقاتلي "القسام" على الحدود مع قطاع غزة.



وجاء على لسان أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستهم الطارئة، يوم الأحد، وفق ترجمة وكالة "صفا "، أن الأمن الإسرائيلي والجيش غابوا عن المشهد لساعات بعد تسلل مقاتلين من حركة "حماس" إلى مناطق غلاف غزة، "وأن نداءات الاستغاثة لم تجدي نفعًا واستمر انقطاع الغلاف عن العالم ساعات طويلة وهو فشل يوازي الفشل في بداية حرب أكتوبر 73".



وجاء على لسان وزير العلوم الإسرائيلي أوفير أكونيس، خلال الجلسة التي لم يحضرها قائد الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات، "كل شخص يسأل اليوم ما الذي حصل للاستخبارات الإسرائيلية؟".



أما وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فقد طالب بتدمير غزة قائلًا: "إذا ما رغبت بإطلاق النار فلا تتحدث بذلك، بل أطلق النار، يجب أن نكون متوحشين من الآن فصاعدًا، وعدم إعطاء وزن للأسرى في غزة حان وقت الأفعال".



أما وزير السياحة الاسرائيلي حاييم كاتس، فقد دعا إلى توجيه ضربة لغزة "لم تر لها مثلاً منذ احتلال عام 67"، وقال: "يجب توجيه ضربة غير مسبوقة منذ 50 عام لغزة وتدميرها، وإلا فلن تقوم لنا قائمة بعد اليوم".

