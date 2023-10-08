إصابات جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

إصابات جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب اللبناني
التاريخ
10/8/2023 9:12:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأحد، أن وحدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بالمدفعية والدبابات بلدات شبعا، وحلتا، وكفرشوبا، والهبارية، بجنوب لبنان.
وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي، أدى إلى وقوع جرحى بين المواطنين، ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
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