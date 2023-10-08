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العدالة النيابية تبحث انتخابات رئاسة النواب والمكتب الدائم

10/8/2023 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت كتلة العدالة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب مجحم الصقور، انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.
وأوضح الصقور أن الكتلة قررت الاتجاه نحو إجراء مشاورات مع الكتل النيابية الأخرى لإيجاد توافق معها حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم لمجلس النواب.
وأكد أن الكتلة تنظر باهتمام كبير للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الدورة العادية المقبلة هي آخر دورة من عمر مجلس النواب الدستوري، مشيراً الى ان الكتلة ستتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول أولويات المرحلة المقبلة.
وتابع الصقور أن "العدالة النيابية" أجلت موقفها من انتخابات الرئاسة إلى حين إجرائها مشاورات نيابية مكثفة مع الكتل النيابية.




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