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3 مؤشرات واضحة تضع مونديال 2034 على مشارف السعودية

10/8/2023 9:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يذهب البعض إلى أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شرف تنظيم كأس العالم 2030، لـ3 قارات هو خطة محكمة تمهد الطريق أمام استضافة السعودية مونديال عام 2034!
وحدد مجلس الفيفا، وهو أعلى هيئة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقائع ومجريات مونديال 2030، حيث ستقام 3 مباريات في 3 من دول أمريكا الجنوبية: أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، وباقي المباريات ستقام في القارة الأوروبية في إسبانيا والبرتغال، وفي شمال إفريقيا بالمغرب.
وبما أن مجلس الفيفا صوت بالإجماع على إقامة البطولة العالمية في 3 قارات، فإن تصويت مؤتمر الفيفا الذي سيعقد في مايو/أيار 2024 بالعاصمة التايلاندية بانكوك، يعتبر أمرا شكليا وتحصيل حاصل.
وبعد إعلان الفيفا عن أماكن إقامة كأس العالم عام 2030، قدمت السعودية عرضا رسميا، لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.
والسؤال الآن: لماذا يعزز مونديال 2030 فرص السعودية لاستضافة مونديال 2034؟
"في 2030 سنشهد بصمة كروية عالمية فريدة"، هكذا عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، عن سعادته بعد قرار مجلس الاتحاد بشأن مونديال 2030.

وأضاف بأن كأس العالم لم يكن عالميا خلال 100 عام من تاريخ البطولة كما سيكون في 2030.

وبما أن أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية تستضيف بطولة 2030، فسيتم استبعادها من استضافة البطولة التالية بعد 4 سنوات، عملا بمبدأ التناوب بين القارات.
الأمر نفسه ينطبق على أمريكا الشمالية والوسطى، اللتان تستضيفان بطولة كأس العالم المقبلة عام 2026 والتي ستقام فعالياتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.
ورغم إمكانية إقامة مونديال 2034 في أستراليا (قارة أوقيانوسيا) وقد أبدى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اهتمامه بذلك، إلا أن هذا غير مرجح، لأن دورة الألعاب الأولمبية 2032 ستقام هناك في بريسبان.
وهكذا تبقى قارة آسيا هي المؤهلة لاستضافة مونديال 2034، وهي القارة التي تقع فيها السعودية التي قدمت عرضها رسميا لاستضافة مونديال 2034، في نفس اليوم الذي أعلن فيه مجلس الفيفا إقامة كأس العالم 2030 في القارات الثلاث (أمريكا الجنوبية، أوروبا، أفريقيا).
وهذا لا يبدو كصدفة، وإنما هو بمثابة خطة مدبرة بعناية؛ إذ لا يوجد حاليا عرض آخر إلى جانب العرض السعودي، ولم يتبق سوى أقل من شهر لتقديم العروض، لأن الفيفا حدد موعدا نهائيا لتقديم الدول عروض الاستضافة رسميا حتى 31 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
هل يمكن أن تنافس دولة آسيوية أخرى السعودية؟
نظريا نعم، لكن حتى الآن لم تعرب أي دولة عن نيتها، ولم يعد يُسمع شيء من الصين التي روجت قبل عدة سنوات عن خططها لاستضافة كأس العالم؛ إذ يبدو أن حكام صين اليوم ليسوا مهتمين بكرة القدم.
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن وبشكل واضح عن دعمه لعرض السعودية باستضافة مونديال 2034 قائلاً: "ستدعم أسرة كرة القدم الآسيوية بأكملها مبادرة المملكة المهمة، ونحن ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع أسرة كرة القدم العالمية لضمان نجاحها".
كيف تروج السعودية لاستضافتها مونديال 2034؟
في وسائل الإعلام السعودية الحكومية احتل ملف استضافة كأس العالم 2034 الصفحات الرئيسية في نشرات الأخبار.
وعلى حد تعبير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإنه يعكس "تقدم البلاد في كافة المجالات".
وأدلى وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود بتصريحات مماثلة، وقال إن الفوز بكأس العالم 2034 سيكون "حجر أساس مهم في تحول البلاد".

وأضاف: "باعتبار أننا بلد طموح يرحب بجميع الألعاب الرياضية، نعتقد أن استضافة كأس العالم لكرة القدم هي الخطوة التالية الطبيعية في رحلتنا في عالم كرة القدم".
وتستثمر السعودية منذ أعوام مبالغ طائلة في مجال الرياضة، مثل سباقات فورمولا-1، الجولف، وبشكل خاص في كرة القدم.
ويلعب كبار نجوم كرة القدم مثل رونالدو ونيمار وساديو ماني وبنزيما في الدوري السعودي.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في السعودية لأول مرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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