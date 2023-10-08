بلدية المفرق تباشر بتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد، بتركيب وحدات إنارة (LED) جديدة موفرة للطاقة، في الشوارع والأحياء والمناطق، وفقا للبرنامج المعد لهذه الغاية.



وقال رئيس البلدية عامر أخو ارشيدة، إن المشروع يهدف إلى استبدال الوحدات القديمة بأخرى موفرة للطاقة، ما ينعكس على فاتورة الإنارة العالية، متوقعا أن يصل التوفير إلى 60 بالمئة من الفاتورة على البلدية.



وبين أخو رشيدة، انعكاسات المشروع الإيجابية على الوضع المالي للبلدية، إذ سيمكنها من استخدام مبالغ سيتم توفيرها من فاتورة الكهرباء في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تخدم المواطنين، لا سيما في ظل الاحتياجات المتكررة لبعض المناطق لوحدات إنارة حديثة وموفرة للطاقة منذ فترة زمنية طويلة.