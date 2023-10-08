بلدية المفرق تباشر بتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد، بتركيب وحدات إنارة (LED) جديدة موفرة للطاقة، في الشوارع والأحياء والمناطق، وفقا للبرنامج المعد لهذه الغاية.
وقال رئيس البلدية عامر أخو ارشيدة، إن المشروع يهدف إلى استبدال الوحدات القديمة بأخرى موفرة للطاقة، ما ينعكس على فاتورة الإنارة العالية، متوقعا أن يصل التوفير إلى 60 بالمئة من الفاتورة على البلدية.
وبين أخو رشيدة، انعكاسات المشروع الإيجابية على الوضع المالي للبلدية، إذ سيمكنها من استخدام مبالغ سيتم توفيرها من فاتورة الكهرباء في تنفيذ مشاريع من شأنها أن تخدم المواطنين، لا سيما في ظل الاحتياجات المتكررة لبعض المناطق لوحدات إنارة حديثة وموفرة للطاقة منذ فترة زمنية طويلة.
MENAFN08102023000208011052ID1107207978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.