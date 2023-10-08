MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال فلاديمير سالدو حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، إن متطرفين أوكرانيين، ارتكبوا جريمة قتل بحق 22 مدنيا من سكان مدينة سنيغيريفكا.



وأضاف: "اليوم، انتشرت تقارير حول مقتل 22 مدنيا على يد متطرفين أوكرانيين في سبتمبر من هذا العام في مدينة سنيغيريفكا بمقاطعة خيرسون. لا يوجد سبب لعدم الثقة في هذه المعلومات: القتل ممارسة شائعة من جانب عناصر نظام كييف".

ووفقا له، تم تنفيذ جريمة القتل من قبل أعضاء إحدى المنظمات القومية الأوكرانية.



وشدد سالدو على أن "النظام في كييف ترك ممارسة القمع بالذات لجماعات النازيين الجدد. ومع ذلك، فإن اللوم في قتل المدنيين لا يقع على عاتق الجلادين فقط بل يتحمل قادة النظام مسؤولية أكبر".



وفي التفاصيل، وقعت الجريمة في يوم 13 سبتمبر . ووفقا للمعلومات المتوفرة، قام بارتكاب الجريمة، عناصر من الجماعة الإرهابية الأوكرانية "القطاع اليميني"، وقتلوا خلالها 22 شخصا معظهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 38 إلى 60 عاما، وفقط بسبب الاشتباه في تعاطفهم مع روسيا.

RT