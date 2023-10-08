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أتلتيكو مدريد يجدد عقد سيميوني

10/8/2023 9:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ريليفو الإسبانية أن أتلتيكو مدريد سيجدد عقد مدربه دييغو سيميوني لأعوام إضافية.
قالت الصحيفة إن إدارة "الروخي بلانكوس" توصلت إلى اتفاق نهائي مع المدرب الأرجنتيني على تمديد عقده بشكل رسمي.
وأضافت: "تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد ويتبقى الإعلان الرسمي من الجانبين في الأيام المقبلة".
وأشارت إلى أن سيميوني سيواصل مسيرته مع النادي المدريدي عقب مسيرة حافلة بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إذ ينتهي عقده الحالي مع الفريق في يونيو (حزيران) 2024، واتجهت إدارة الأتلتي إلى حسم ملف استمرار المدرب مبكراً للتأكيد على عدم وجود أي نية لرحيله.

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