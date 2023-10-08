غارات جوية على بيت حانون وشرق جباليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على منطقتي بيت حانون وشرق جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منطقتي بيت حانون وشرق جباليا، حيث سمعت دوي انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان.



وأكدت المصادر إصابة عدد من المواطنين بجراح جراء الغارات الجوية.