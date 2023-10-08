Sunday, 08 October 2023 05:12 GMT

غارات جوية على بيت حانون وشرق جباليا

10/8/2023 9:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على منطقتي بيت حانون وشرق جباليا شمال قطاع غزة.


وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منطقتي بيت حانون وشرق جباليا، حيث سمعت دوي انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان.


وأكدت المصادر إصابة عدد من المواطنين بجراح جراء الغارات الجوية.

MENAFN08102023000208011052ID1107207975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث