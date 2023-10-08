غارات جوية على بيت حانون وشرق جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة على منطقتي بيت حانون وشرق جباليا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منطقتي بيت حانون وشرق جباليا، حيث سمعت دوي انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان.
وأكدت المصادر إصابة عدد من المواطنين بجراح جراء الغارات الجوية.
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