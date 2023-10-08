جيش الاحتلال يطالب سكان شمال إسرائيل مغادرة المنطقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت سلطات الاحتلال سكان المناطق الحدودية الشمالية في إسرائيل، مغادرة المنطقة بسبب مخاوف من تصعيد النزاع مع "حزب الله"، وفق ما أفادت قناة i24 News التلفزيونية الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد، أن مدفعيته قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.
ويأتي ذلك، بعد إعلان حزب الله اللبناني تأييده لعملية "طوفان الأقصى".
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن السلطات ستجلي جميع سكان المنطقة القريبة من حدود غزة خلال 24 ساعة.
بترا
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