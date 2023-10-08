وزير النفط العراقي: العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الأحد، إن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة النظيفة على السواء يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، مضيفا أن بغداد حولت تركيزها صوب استعمال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.



وتابع خلال أسبوع المناخ الذي تقيمه الأمم المتحدة في الرياض، أن العالم لا يزال بحاجة للوقود الأحفوري، في ظل زيادة متوقعة في الطلب على النفط العام المقبل.



في سياق متصل، رجح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا العام المقبل، مؤكداً أن العالم لا يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري.

