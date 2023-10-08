وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي في الصين سعيا للقاء الرئيس شي

MENAFN - Al-Borsa News) وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يضمّ أعضاء من الحزبين بقيادة زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إلى الصين ، في أحدث زيارة لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في وقت تسعى واشنطن لتهدئة التوتر مع بكين.

ووفقا لفرانس برس، من المقرّر أن يلتقي شومر كبار المسؤولين في شنغهاي قبل أن يتوجّه إلى العاصمة بكين، حيث أفادت وكالة“بلومبرغ” بأنّ الوفد يسعى للقاء الرئيس شي جينبينغ.

وهبطت طائرة الوفد في وقت مبكر من بعد الظهر في شنغهاي، القوة الاقتصادية للصين، حيث كان في استقبالهم السفير نيكولاس بيرنز.

وردا على سؤال بشأنه توقعاته للزيارة قال شومر إنه يأمل في“محادثات بناءة جدا”.

وقالت الصين إنها ترحّب بالوفد وتأمل في أن تحسّن الزيارة“فهم” المشرّعين للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنّ الزيارة“ستعزّز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستسهم إيجابيًا في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأمريكية في الصين وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ الوفد سيتوقف أيضاً في كوريا الجنوبية واليابان.

وتندرج الزيارة ضمن سلسة زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين، وسط مساعي الجانبين إلى نزع فتيل التوترات حول عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وقد زار كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرتي الخزانة جانيت يلين والتجارة جينا ريموندو والموفد الأمريكي للمناخ جون كيري، الصين هذا العام.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه قد يلتقي الرئيس شي في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر بينما تسعى واشنطن وبكين لإعادة ضبط العلاقات، لكنه أضاف أن لا شيء مقررًا بعد.

وصرّح بايدن للصحافيين في البيت الأبيض عقب تقارير ذكرت أن الرئيسين يعتزمان عقد لقاء خلال قمة أبيك، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ، إن“مثل هذا الاجتماع لم يتم تنظيمه لكنه احتمال”.

ومن المقرر أن يستقبل بايدن قادة من مختلف أنحاء المنطقة في 16 و17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسرت تكهنات بان المنتدى قد يشهد تقاربا بين البلدين.

وأفادت صحيفة“واشنطن بوست” أن البيت الأبيض بدأ يضع خططا لعقد لقاء على هامش القمة في محاولة لارساء استقرار في العلاقات.

ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي واشنطن قبل قمة أبيك.

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