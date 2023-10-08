وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي في الصين سعيا للقاء الرئيس شي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يضمّ أعضاء من الحزبين بقيادة زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إلى الصين ، في أحدث زيارة لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في وقت تسعى واشنطن لتهدئة التوتر مع بكين.
ووفقا لفرانس برس، من المقرّر أن يلتقي شومر كبار المسؤولين في شنغهاي قبل أن يتوجّه إلى العاصمة بكين، حيث أفادت وكالة“بلومبرغ” بأنّ الوفد يسعى للقاء الرئيس شي جينبينغ.
وهبطت طائرة الوفد في وقت مبكر من بعد الظهر في شنغهاي، القوة الاقتصادية للصين، حيث كان في استقبالهم السفير نيكولاس بيرنز.
وردا على سؤال بشأنه توقعاته للزيارة قال شومر إنه يأمل في“محادثات بناءة جدا”.
وقالت الصين إنها ترحّب بالوفد وتأمل في أن تحسّن الزيارة“فهم” المشرّعين للبلاد.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنّ الزيارة“ستعزّز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستسهم إيجابيًا في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية”.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأمريكية في الصين وحقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ الوفد سيتوقف أيضاً في كوريا الجنوبية واليابان.
وتندرج الزيارة ضمن سلسة زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين، وسط مساعي الجانبين إلى نزع فتيل التوترات حول عدد من القضايا الأمنية والاقتصادية والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقد زار كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرتي الخزانة جانيت يلين والتجارة جينا ريموندو والموفد الأمريكي للمناخ جون كيري، الصين هذا العام.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه قد يلتقي الرئيس شي في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر بينما تسعى واشنطن وبكين لإعادة ضبط العلاقات، لكنه أضاف أن لا شيء مقررًا بعد.
وصرّح بايدن للصحافيين في البيت الأبيض عقب تقارير ذكرت أن الرئيسين يعتزمان عقد لقاء خلال قمة أبيك، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ، إن“مثل هذا الاجتماع لم يتم تنظيمه لكنه احتمال”.
ومن المقرر أن يستقبل بايدن قادة من مختلف أنحاء المنطقة في 16 و17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسرت تكهنات بان المنتدى قد يشهد تقاربا بين البلدين.
وأفادت صحيفة“واشنطن بوست” أن البيت الأبيض بدأ يضع خططا لعقد لقاء على هامش القمة في محاولة لارساء استقرار في العلاقات.
ويتوقع أن يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي واشنطن قبل قمة أبيك.
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