اليوم.. نقل أسهم باكين للقائمة د تمهيدًا للشطب الاختياري

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على نقل تداول أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) للقائمة (د) وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم 8 أكتوبر.

وأوضحت البورصة، أن نقل اسهم باكين للقائمة (د) حتى الانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري، وذلك في ضوء الفقرة الثانية من المادة رقم (74) من الإجراءات التنفيذية، والبند رقم (2) من المادة قرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).

وذلك مع ضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021، دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وخاصةً ما تضمنه البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المشار إليه بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة.

وإعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقاً لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).

وكانت قررت شركة البويات والصناعات الكيماوية“باكين”، شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا.

وسيتم شراء أسهم المتضررين أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم.

واعتمد مجلس الإدارة بيان الإفصاح المعد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطبًا اختياريًا من البورصة المصرية.

وكانت كشفت إدارة البورصة، عن استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية“باكين”.

وشهدت جلسة اليوم الاثنين، استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ المحدودة على أسهم باكين لعدد 231.5 ألف سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية“باكين”، على انتخاب مجلس إدارة الشركة برئاسة إبراهيم الصايغ لمدة 3 سنوات.

وتقرر تعيين إبراهيم الصايغ رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ممثلًا عن شركة الأصباغ الوطنية القابضة.

كما تقرر تعيين سامر سليم الصايغ نائبًا لرئيس مجلس إدارة باكين ممثلا عن الأصباغ الوطنية القابضة، وكذلك تعيين محي الدين عطا حسن الشوني عضوًا منتدبًا وممثلًا عن الأصباغ المحدودة.

وتقرر تعيين فايق الصايغ عضوًا بمجلس الإدارة وممثلًا عن الأصباغ الوطنية، ومحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة غير متفرغ، وتعيين جورج زكي وجبران مأمون أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة.

وفي 10 مايو الماضي، كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية“باكين” بقيمة إجمالية 770.5 مليون جنيه.

وتم تنفيذ عرض الشراء الإجباري على 19.36 مليون سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.

وكانت كشفت شاشات الopr عن استجابة 81% من حاملي أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية“باكين”، حيث استجاب نحو 19.35 مليون سهم من أسهم البالغة 24 مليون سهم استجابة لرغبة شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية فى الاستحواذ على الشركة.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حصة الأغلبية البالغة 44.6%، فيما يمتلك بنك مصر حصة تقدر بنحو 10.52%، وتبلغ حصة شركة ايه ام ان للاستثمار الصناعى 15%، وبنك مصر 10.52% من شركة باكين، والصندوق المصرى العالمى للاستثمار 3.91%، بالإضافة إلى برايروود كابيتال بارتنرز ومصر للتأمين اللتان تمتلكان 3.25% و1.25% على التوالى.

ويتم تنفيذ عرض الشراء فى ضوء أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وأحكام المادة (346).

وتنافست كلًا من إيجل كيمالكيز وشركة الأصباغ الوطنية على الشركة، وبعد عدة مزايدت قدمت الشركة الاماراتية سعر أعلي بقيمة 39.8 جنيه للسهم.