هواوي تنتقم فيما تداني الصين ركب تطور أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) خالفت“هواوي” مألوف قطاع الأجهزة الإلكترونية في أسلوب طرحها لهاتفها الذكي الجديد (Mate 60 Pro) في أغسطس. بدل أن تروج للهاتف في حفل تسويق مبهر، اكتفت بأن باشرت بيعه عبر الإنترنت دون ضجيج، حتى أنها لم تكشف عن كثير من خصائصه التقنية. مع ذلك، نفد المعروض منه في غضون ساعات وابتهجت الصين فخراً بالإنجاز الوطني.

يسهل فهم دوافع طرح جهاز (Mate 60 Pro) بهذه الطريقة إن تعاملنا معه كرسالة وجهتها قوة دولية عظمى إلى أخرى أكثر من النظر إليه كمجرد هاتف. فقد استهدفت الولايات المتحدة شركة“هواوي تكنولوجيز” لسنوات في إطار مساعيها لعرقلة التقدم التقني الصيني. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترمب أدرجت“هواوي” على قائمة سوداء تسمى قائمة الكيانات، فقلّص ذلك قدرة الشركة على الحصول على التقنية الأميركية، ودمّر عملياً أعمالها في مجال الهواتف الذكية. ثمّ شدّدت كلّ من إدارتَي ترمب وبايدن ضغوطهما على قطاع التقنية الصيني، وكان آخر ذلك قيوداً على الصادرات أعلنتها وزارة التجارة الأميركية في أكتوبر 2022.

تزامن طرح (Mate 60 Pro) مع زيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو إلى الصين، التي ألهمت إنتاج موجة ميمز تضمّنت صوراً لها ترفع إبهامها وكأنما تثني على الهاتف، مع عبارة“سفيرة علامة هواوي”.

قيود على الصادرات

رأى الوطنيون الصينيون في الهاتف ضربة لرايموندو والولايات المتحدة برمتها، لأنه تضمّن وحدة معالجة مركزية مصمّمة ومصنّعة في الصين، تستخدم تقنية رقائقبقياس 7 نانومتر. (تتمايز الرقائق عبر صغر أبعادها التي تقاس بالنانومتر أو الألف مليون من المتر. وكلّما كان الترانسيتور أصغر، أمكن وضع كميات أكبر منه ضمن رقاقة واحدة، ما يزيد من قوتها. إن سبعة نانومتر أصغر قليلاً من ثلاثة أضعاف حجم شريط واحد من الحمض النووي البشري).

رغم أن رقاقة“كيرين” ليست متطورة بقدر رقاقات 3 نانومتر المستخدمة في تشغيل أجهزة“أيفون” الحديثة الأكثر تطوراً من إنتاج“أبل”، إلا أن القيود على الصادرات ترمي أساساً لإبقاء الصين على بعد 8 إلى 10 سنوات عن الولايات المتحدة على الصعيد التقني، لكن الهاتف أظهر أن شركة صناعة الرقائق“سيميكوندكتر مانوفاكتشرينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International) أو (SMIC) في شانغهاي وهي شريكة“هواوي”، ربما لا تبعد إلا أربع سنوات عن التقنية الأميركية. وقد رفضت (SMIC) التعليق في حين لم تستجب“هواوي” إلى طلبات التعليق.

بعد سنوات من التصعيد، بلغ الصراع بين الولايات المتحدة والصين لحظة حاسمة. إذ يُتوقع أن تحدّد إدارة بايدن هذا الخريف الصيغة النهائية لقيود الصادرات وتوسّع قائمة التقنيات الأميركية التي تسعى لمنعها من الوقوع في أيدي زبائن صينيين.

كما فرضت بكين حديثاً قيوداً على استخدام“أيفون” في بعض الشركات والهيئات المدعومة من الدولة، في خطوة وصفها مجلس الأمن القومي الأميركي بـ”ردّ فعل عدائي وغير مناسب ضد الشركات الأميركية”. ترسل الصين عبر استعراض قدرتها على صنع أشباه الموصلات محلياً رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن جهود واشنطن للحفاظ على تفوقها التقني تتداعى.

الصراع الحقيقي من حيث الهدف ليس على الأجهزة الذكية، بل على التطبيقات ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل الذكاء الصناعي والحوسبة الفائقة، بما فيها التقنيات ذات الأغراض العسكرية. وقالت ريفا غوجون من مجموعة“روديوم” (Rhodium) الاستشارية:“إذا كانت هذه الرقائق تصل إلى يد (هواوي) لتستخدمها في الهواتف الذكية، فإلى أين يمكن أن تصل أيضاً؟”.

ما يزال الوضع معقداً بالنسبة لكلّ من بكين وواشنطن. ففي الصين، يُنظر إلى العقوبات الأميركية على أنها تهديد مستمرّ. أمّا في الولايات فتزداد المخاوف من أن ترتد سياساتها عليها عكسياً، فيما يتلكأ كثير من حلفاء أميركا الأساسيين بشأن الانضمام إلى مساعيها لعزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تقنيات متباينة

تواجه حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ عائقاً رئيسياً هو افتقارها إلى أجهزة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة التي تعدّ الأكثر تطوراً في مجال صناعة الرقائق. تعمل هذه الآلات من خلال توجيه أشعة فوق بنفسجية بطول موجات لا يستشعرها البشر نحو قواطع السليكون المعالجة لحفر الأنماط اللازمة لصنع أشباه الموصلات المتقدمة. لقد استغرق تطوير مثل هذه الآلات عقوداً وكلّف مئات ملايين الدولارات، ويقتصر إنتاجها على شركة واحدة هي“إيه إس إم إل” (ASML) القابضة في هولندا، التي يُحظر عليها بيعها لأي زبائن صينيين، في حين أن قدرة بكين على صنع بدائل محلية قريباً موضع شك.

تمكنت شركات صينية من شراء أجهزة طباعة حجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة التي تعمل بشكل مشابه للأجهزة فوق البنفسجية الشديدة، ولكنها تستخدم أشعة موجاتها أطول، وتنتج بالتالي رقائق أقلّ تطوراً. وقد نجحت الشركات بالدفع بهذه الآلات نحو صنع منتجات متطورة نسبياً، مثل رقاقة هاتف (Mate 60 Pro) الرئيسية، ولكن لم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن لشركات الصين أن تتقدّم.

كشفت إدارة بايدن عن قرارها بتقييد الصادرات في العام الماضي، قبل أن تستقطب حلفاء مثل هولندا واليابان لينضموا إلى خطتها. تمكّن زبائن صينيون من تخزين المعدات اللازمة من (ASML) و”كانون” (Canon) و”نيكون” (Nikon), إلا أن الصين لم تعد قادرة على استغلال هذه الثغرة هذا العام، بالتالي سيصبح تشغيل الأجهزة العاملة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة أصعب، مع توقف الشركات عن مدّ الصين بالخدمات والصيانة.

سيزيد ذلك من التحديات التي تواجهها الشركات الصينية التي تتخبط سعياً لأن تلحق بركب التطوّر. فثمة احتمال أن تكون (SMIC) صنعت عدداً محدوداً من الرقائق بقياس 7 نانومتر كاستعراض للقوة، رغم أنها لم تتوصل بعد إلى صناعتها بكميات ضخمة وبطريقة مستدامة اقتصادياً. قالت رايموندو في شهادة أمام الكونغرس في 19 سبتمبر إن الولايات المتحدة لا تملك أي أدلة تشير إلى أن الصين قادرة على صنع المكوّنات الأساسية لهواتف“هواوي” بكميات ضخمة. إلا أن محللين، مثل ديلان باتيل من شركة“سيماي أناليسيس” (SemiAnalysis) يبدون أكثر تفاؤلاً حيال القدرات الصينية في مجال صناعة الرقائق. قال:“لا سبب يمنعهم من إنتاج مئات الملايين منها”، يُتوقع أن تطرح“هواوي” 40 مليون هاتف يحتوي على رقاقة (SMIC) في السوق العام المقبل. حسب الشركة البحثية“أي دي سي” (IDC)، فإن مجمل قطاع الهواتف الذكية حول العالم طرح 1.21 مليار وحدة في السوق عام 2022.

استثمارات محلية باهظة

لتُفلت من القيود الأميركية، سيتعين على حكومة شي أن تستمر بضخّ استثمارات باهظة في صناعة أشباه الموصلات المحلية دون إطار زمني واضح ولا ضمانات بالنجاح. وكانت الحكومة الصينية قد وضعت خططاً لإنفاق أكثر من 150 مليار دولار على قطاع أشباه الموصلات بين 2014 و2030، بهدف تأمين 70% من الرقائق اللازمة لصنع الأجهزة الذكية والمركبات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها. إلا أن الالتزام بهذه الخطة يزداد صعوبةً في ظلّ التدهور الاقتصادي في الصين. إذ يتوقع أن يضغط انهيار القطاع العقاري على كافة مستويات الحكومة خلال السنوات القليلة المقبلة، فيحدّ من الموارد المتوفرة.

مع ذلك، رغم كلّ التحديات التي تواجهها الصين ما يزال هناك تخوف من فشل السياسات المتشددة في مجال التقنية في الدوائر الحكومية الأميركية، حيث لا تزال المشاعر المناهضة للصين واحدة من قضايا قليلة يتوافق بشأنها الحزبان الديمقراطي والجمهوري.

تحظر الإجراءات التي اتُخذت العام الماضي بيع الصين الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطوير برامج الذكاء الصناعي والمعالجات الطليعية اللازمة لأجهزة الكمبيوترات الخارقة وأجهزة صنع رقائق بحجم 14 نانومتر، كما تحظر توظيف حملة جوازات السفر الأميركية للعمل في بعض الوظائف في شركات صناعة الرقائق. وكان مستشار الأمن القومي جايك سوليفان شدّد عدّة مرّات على أن مثل هذه السياسات ضرورية للحدّ من قدرات الصين العسكرية في زمن تفاقم الخلافات.

حصار غير محكم

لكن تبين أن الحصار الأميركي لم يكن محكماً. فبرغم إعلان إدارة بايدن أنها تحظى بدعم حلفائها، إلا أن مفاوضاتها مع هولندا واليابان استغرقت أشهراً. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لـ (ASML) بيتر وينينك علناً معارضته لهذا الإجراء، وحذّر في مقابلة مع بلومبرغ نيوز من أن الصين قد تعمد إلى تطوير تقنية منافسة. وقال:“كلّما زدت الضغط عليهم، زاد احتمال أن يضاعفوا جهودهم”.

كما اشتكت الشركات الأميركية الثلاث الرائدة في مجال صناعة الرقائق،“أبلايد ماتريالز” (Applied Materials) و”كي أل أي” (KLA) و”لام ريسيرتش” (Lam Research) من عدم قدرتها على بيع آلاتها المتطورة إلى الصين، فيما تستطيع الشركات المنافسة الأجنبية ذلك. وكانت واردات الصين من أجهزة صناعة الرقائق، بالأخص من اليابان وهولندا سجلت ارتفاعاً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار في يوليو. وما يزال باستطاعة (ASML) بيع أجهزة الأشعة فوق البنفسجية العميقة عالية التطور القادرة على صنع رقائق 7 بمقاس نانومتر إلى الصين حتى نهاية العام.

قال كريس ميلر، مؤلف كتاب (Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology) والأستاذ المساعد في كلية“فليتشر” في جامعة“تَفتس”:“أنظروا إلى البيانات حول الواردات الصينية، ستجدون أنهم يشترون ويشترون المزيد”.

برغم منع الصين من الحصول على الرقائق الأكثر تقدماً، إلا أن شركاتها ما تزال قادرة على وضع يدها على منتجات فعّالة من“أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices) و”إنتل” (Intel) و”نفيديا” (Nvidia).

لقد بادرت“نفيديا” سريعاً إلى تطوير رقاقة معدّلة لتدريب نماذج الذكاء الصناعي مخصّصة للسوق الصينية لا تخضع للشروط التي تفرضها إدارة بايدن. وقد سجلت مبيعات رقائق (A800) و (H800) من“نفيديا” ارتفاعاً كبيراً هذا العام مع عمل شركات مثل“علي بابا” و”بايت دانس” و”تينسنت” على تطوير برامج ذكاء صناعي منافسة لـ”أوبن إي أي” (OpenAI).

تسعى الصين لدعم الإنتاج المحلي عبر ضخّ الأموال في كلّ خطوة من عملية صنع الرقائق. وتنكب عدّة شركات، منها“بيرين تكنولوجي” (Biren Technology) على صنع وحدات معالجة رسوميات قادرة أن تحلّ مكان رقائق“نفيديا” في تدريب نماذج برامج الذكاء الصناعي التوليدي. كما تعمل شركة“شانغهاي ميكرو الكترونيكس إكويبمنت” (SMEE) على صنع بدائل لماكينات الطباعة الحجرية من (ASML). كذلك، تبني الصين معامل رقائق تستخدم تقنيات قديمة أكثر من أي دولة أخرى في العالم، في اندفاعة استراتيجية نحو أشباه الموصلات التقليدية أثارت القلق في الولايات المتحدة وأوروبا.

إقصاء“هواوي”

في الولايات المتحدة، تواجه رايموندو ضغوطاً جديدة من أجل احتواء الصين. فقد وّجه أعضاء جمهوريون في الكونغرس انتقادات إلى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة على خلفية“عجزه عن صياغة قيود فعّالة على الصادرات وتطبيقها”. واعتبروا أن جهاز“هواوي” الجديد يظهر أن (SMIC) انتهكت القيود على الصادرات من خلال إمداد الشركة بالتقنيات المتطورة، وطالبوا بإقصاء“هواوي” و (SMIC) تماماً عن الموردين الأميركيين، من خلال منع الشركات الأميركية من بيع التقنيات القديمة وفقاً لتراخيص بذلك.

لم تعلن وزارة التجارة عن أي موقف حول ما إذا كانت (SMIC) قد انتهكت القيود على الصادرات، إلا أنها فتحت تحقيقاً حول الهاتف وهي تدرس منذ فترة طويلة إقصاء“هواوي” تماماً. وقد أبلغت رايموندو لجنة في مجلس النواب في سبتمبر بأنها“مستاءة” لإقدام“هواوي” على طرح هاتفها خلال زيارتها إلى الصين، وتعهدت“باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي الأميركي”.

أعلن متحدث باسم مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة أن القيود على الصادرات“ما هي إلا واحدة من الأدوات المتاحة بمتناول الحكومة الأميركية”، وشدّد على أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ 2019 كانت ذات أثر على“هواوي” وحكومة الصين.

ستحتاج إدارة بايدن إلى دعم دولي لمنع الصين من إنتاج عدد كبير من أشباه الموصلات المتقدمة التي يمكن استخدامها في بناء أنظمة صواريخ موجهة بالذكاء الصناعي أو أساطيل المسيّرات. إذ تضمّ اليابان على سبيل المثال عشرات الشركات التي تهيمن على مجالات متخصصة أساسية ضمن سلسلة إمداد أشباه الموصلات. نظرياً، يمكن لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضغط على قادة الأعمال في مجال المواد الكيميائية والمكونات الاستراتيجية للتوقف عن إمداد (SMIC) وغيرها من شركات صناعة الرقائق الصينية بالمواد اللازمة لتشغيل آلاتها بسلاسة، إلا أن ذلك يعني أنه سيضطر لأن يطلب من شركات تعدّ من ركائز الاقتصاد الياباني أن تضحّي بجزء من مكاسبها، في حين أن الصين ستعزز حتماً استثماراتها في بناء منافسات للشركات اليابانية.

إقبال على“هواوي” في الصين

وقعت هولندا في مأزق مشابه، فالحكومة ستلزم شركة (ASML) الأعلى قيمة في البلاد على التوقف عن بيع آلات الأشعة فوق البنفسجية الشديدة عالية التطور إلى عملاء في الصين هذا العام، ولكن سيظلّ بإمكانها بيع ماكينات الأشعة فوق البنفسجية العميقة الأقل تطوراً. ونظراً للصعوبات التي اعترت المفاوضات مع هولندا واليابان، لم يتضح بعد ما إذا كانت دول أخرى ستلتزم بقيود إضافية. قالت غوجون من مجموعة“روديوم”:“لا يمكن التسليم بانضمام الحلفاء إلى هذا المسعى، إذ يصعب أن تحقق الولايات المتحدة تقدماً كبيراً إذا ما حاولت الضغط عليهم أكثر في هذه المرحلة، خاصة الهولنديين”.

يمكن للولايات المتحدة أن تجبر حلفاءها على الالتزام بفرض قيود إضافية على الصين، ولكن ذلك سيترافق مع مخاطر سياسية. في حين تستطيع إدارة بايدن أن تفرض ما يُعرف بقانون المنتج الأجنبي المباشر الذي يتيح لوزارة التجارة فرض قواعد ناظمة على المنتجات الأجنبية إذا كانت تستخدم ولو كمية صغيرة من التقنية الأميركية، إلا أن الدول الأخرى قد تنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة تنمر خارجي، ما يلحق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة. قال غريغوري آلن، مدير شؤون الذكاء الصناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية“هذا ليس شيئاً يستهان به”.

أقامت“هواوي” فعالية في شنجن في 24 سبتمبر لعرض آخر منتجاتها. فيما تجنّب رئيس قسم شؤون المستهلكين ريتشارد يو الحديث عن هاتف (Mate 60)، إلا أنه استعرض بعض الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة، متعهداً بزيادة إنتاج الهواتف الذكية من أجل تلبية الطلب المتنامي عليها. من ناحية أخرى، يبدو أن التوترات مع الولايات المتحدة أسهمت في زيادة الحماس لأجهزة“هواوي” داخل الصين.

في أحد متاجر الشركة في شانغهاي، كانت دينغ أيلان، 39 عاماً، تعاين مع زوجها آخر المنتجات، وهما يستخدمان حالياً جهازَي“أيفون”، لكنهما يعتزمان استبدالهما بأجهزة (Mate 60 Pro أو +Pro). قالت دينغ:“لن أشتري (أيفون) بعد الآن، أريد أن أدعم علامتنا التجارية المحلية”.

اقتصاد الشرق



