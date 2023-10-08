اليوم.. شطب أسهم الدخيلة وتحويلها لسوق خارج المقصورة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب.
ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزع على 19.512 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد، شطبًا اختياريًا.
وأوضحت البورصة، أن العز الدخلية للصلب قامت بشراء 6.951 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري و الراغبين في بيع اسهمهم تمثل نسبة 35,626 % تقريبا من اجمالي اسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه.
وأضافت أنه سيتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم 8 أكتوبر الجاري وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير المقيدة (خارج المقصورة ) اعتبارا من غدًا الإثنين 9 أكتوبر الجاري.
ويأتي ذلك في ضوء ان عدد المساهمين الحالي يبلغ 2324 مساهم طبقا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.
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