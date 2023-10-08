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اليوم.. شطب أسهم الدخيلة وتحويلها لسوق خارج المقصورة

10/8/2023 8:56:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة العز الدخيلة للصلب.

ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزع على 19.512 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد، شطبًا اختياريًا.

وأوضحت البورصة، أن العز الدخلية للصلب قامت بشراء 6.951 مليون سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري و الراغبين في بيع اسهمهم تمثل نسبة 35,626 % تقريبا من اجمالي اسهم الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه.

وأضافت أنه سيتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم 8 أكتوبر الجاري وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير المقيدة (خارج المقصورة ) اعتبارا من غدًا الإثنين 9 أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء ان عدد المساهمين الحالي يبلغ 2324 مساهم طبقا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 3 أكتوبر الجاري.

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