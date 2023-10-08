الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان؛ ضمن أنشطة البرنامج القومي الثالث للصرف الجاري تنفيذه من عام 2013 حتى عام 2026.
كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس محمد عبدالسميع، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع“البرنامج القومي الثالث للصرف”، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.
وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.
وأوضح أنه يتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، المرحلة الأولى من عام 2013 حتى عام 2019، والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان، والمرحلة الثانية بين عامي 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 177 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 30 ألف فدان، والمرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 – 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان.
وتابع الوزير أن استراتيجية هيئة الصرف التابعة لوزارة الري، تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التى انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة 2.389 مليون فدان.
وتم خلال العام الماضي الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام الحالي تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.
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