الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان

MENAFN - Al-Borsa News) قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه تم حتى الآن إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان؛ ضمن أنشطة البرنامج القومي الثالث للصرف الجاري تنفيذه من عام 2013 حتى عام 2026.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المهندس محمد عبدالسميع، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع“البرنامج القومي الثالث للصرف”، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، المرحلة الأولى من عام 2013 حتى عام 2019، والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان، والمرحلة الثانية بين عامي 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 177 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 30 ألف فدان، والمرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 – 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 257 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان.

وتابع الوزير أن استراتيجية هيئة الصرف التابعة لوزارة الري، تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى في المساحات التى انتهى العمر الافتراضي للشبكة بها في مساحة 2.389 مليون فدان.

وتم خلال العام الماضي الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال العام الحالي تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.