كيف أشعلت ستارلينك نوعاً جديداً من سباق الفضاء؟

MENAFN - Al-Borsa News) هناك حوالي 3 مليارات شخص لم يستخدموا الإنترنت مطلقاً. لكن المليارديرين إيلون ماسك وجيف بيزوس يشنّان حملة قد تضيق هذه الفجوة الرقمية. يتنافس رائدا الأعمال من خلال شبكات“ستارلينك” (Starlink) و“بروجيكت كويبر” (Project Kuiper)، لإطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي ستنطلق حول العالم في ما يعرف باسم مدار الأرض المنخفض (LEO)، وربط الأماكن النائية جداً التي لم يصلها النطاق العريض للإنترنت الأرضي أو تلك التي فقدته جرّاء الكوارث الطبيعية أو الصراعات. وتدعم الصين والدول الأوروبية أنظمة مدار أرضي منخفض منافسة خوفاً من استبعادها من التكنولوجيا المستقبلية الأساسية. لكن استعمار هذه الشريحة الخاصة من الغلاف الجوي للأرض يأتي مع تكاليف تأسيس تشغيلية باهظة بالإضافة إلى تحديات معقدة وخطيرة محتملة.

1. ما مدى مدار الأرض المنخفض؟

تدور معظم أقمار المدار الأرضي المنخفض في نطاق من 500 كيلومتر (311 ميلاً) إلى 2000 كيلومتر فوق سطح الأرض، حتى تتمكن من إرسال البيانات إلى الأرض بسرعة تتجاوز سرعة أقمار الاتصالات التقليدية المتمركزة على بعد 36 ألف كيلومتر تقريباً. ولدى الأنظمة ذات المدار العالي تأخير إشارة متوسط، أو ما يُعرف بوقت الاستجابة، يبلغ حوالي 600 مللي ثانية ذهاباً وإياباً -ما يُعتبر بطيئاً جداً مقارنةً بتقنيات أخرى مثل بث الفيديو المباشر والسيارات ذاتية القيادة وتداول الأوراق المالية عالية التردد. وتهدف“ستارلينك” إلى تحقيق وقت استجابة يصل إلى 20 مللي ثانية، والذي يأمل ماسك في خفضه إلى النصف. وبهذه السرعات، قد تنافس أقمار المدار الأرضي المنخفض الاصطناعية أسرع الشبكات الأرضية.

2. لماذا تحتاج“ستارلينك” إلى عدد هائل من الأقمار الاصطناعية؟

ترصد الأقمار الاصطناعية الأقرب إلى الأرض جزءاً أصغر من سطح الكوكب، لذلك تحتاج الشركة إلى المزيد منها. كما أن السرعة اللازمة لجسم للحفاظ على مدار مستقر -يُحقق من خلال موازنة سرعته مع جاذبية الأرض- تزداد في المدار الأرضي المنخفض، لذلك يجب أن ينطلق القمر الاصطناعي بسرعة تبلغ حوالي 27 ألف كيلومتر في الساعة للبقاء عالياً، ويدور حول الكوكب بين 90 إلى 120 دقيقة. نظراً لاتصال كل قمر اصطناعي لفترة وجيزة بجهاز إرسال أرضي، يجب أن يظهر قمر آخر في الأفق قبل أن يختفي الأول عن الأنظار. ولضمان وجود قمر اصطناعي دائماً في السماء، نحتاج إلى عدد هائل منها، ممتد على طول المسارات المتقاطعة التي تُحيط بالكرة الأرضية.

3. كيف ستجني ستارلينك والشركات المنافسة المال؟

من خلال بيع خدماتها للمستهلكين والحكومات والشركات العاملة في المناطق النائية ومقدمي خدمات شبكات النطاق العريض اللاسلكية من الجيل الخامس والخطوط الثابتة الأرضية التي تحتاج إلى سد الثغرات في شبكاتها الخاصة. كما جذبت“ستارلينك” اهتمام العملاء العسكريين، حيث حصلت“سبيس إكس” الشركة الأم على عقد من البنتاغون في يونيو لتزويد أوكرانيا بخدمات الإنترنت وآخر في سبتمبر مع قوة الفضاء الأميركية. أثار استخدام“ستارلينك” في أوكرانيا الجدل بعد أن تبين أن ماسك قد رفض طلباً من حكومة البلاد لتوسيع تغطية“ستارلينك” لتشمل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا للمساعدة في شن هجوم من الطائرات المسيرة على أهداف روسية في عام 2022. كتب ماسك على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي“إكس” (تويتر سابقاً) في 27 سبتمبر أن“ستارلينك” يجب أن تكون شبكة مدنية وليست طرفاً في الصراعات.

4. هل يمكن لأي دولة الاستفادة من خدمات“ستارلينك”؟

تتوفر خدمات“ستارلينك” في عدد كبير من الدول، بأسعار متفاوتة. تبلغ تكلفة حزمة“ستارلينك” 120 دولاراً شهرياً في مدينة نيويورك، و90 دولاراً في ألاسكا و75 جنيها إسترلينياً (92 دولاراً) في المملكة المتحدة كما في سبتمبر 2023، باستثناء تكاليف الأجهزة ورسوم التوصيل.

5. ما الذي دفع الاتجاه إلى المدار الأرضي المنخفض؟

التقدم التكنولوجي وانخفاض تكاليف إطلاق الأقمار الاصطناعية والطلب المتزايد على شبكة الاتصالات في الأماكن النائية.

أفلست مشاريع المدار الأرضي المنخفض السابقة مثل شركة“إيريديوم” (Iridium)، و“غلوبال ستار”، و”أورب كوم”.

يعتبر الوقت الراهن أكثر قابلية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تراجعت تكلفة إطلاق الأقمار الاصطناعية مع إدخال صواريخ أخف وزناً وقابلة لإعادة الاستخدام. يمكن لصاروخ“فالكون” (Falcon 9) لدى ماسك إرسال قمر صناعي بتكلفة 2600 دولار للكيلوغرام، أي بانخفاض كبير من حوالي 10 آلاف دولار قبل عقدين. قدرت“سبيس إكس” أن تركيب“ستارلينك” قد يكلف ما يصل إلى 30 مليار دولار، وأشار ماسك إلى أن إيرادات الشركة السنوية قد تصل في النهاية إلى 50 مليار دولار، ما يساعد على تمويل طموحه النهائي وهو استعمار المريخ.

6. هل سيلحق منافسو“ستارلينك” بالركب؟

في أبريل 2022، أبرمت شركة“أمازون” التي يملكها الملياردير جيف بيزوس أكبر صفقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية لإرسال أكثر من 3 آلاف قمر صناعي لشبكته. تقوم الصين ببناء كوكبة من المدار الأرضي المنخفض، وقد تعاونت أكبر شركات الأقمار الاصطناعية والفضاء في أوروبا لدعم مشروع قمر صناعي بقيمة 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) يعرف باسم (IRIS2) بقيادة الاتحاد الأوروبي.

الشركات تتسابق إلى الفضاء.. لكن من يسنّ القوانين هناك؟

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إنشاء عرض قمر صناعي أوروبي يمكن أن ينافس ماسك هو“مسألة سيادة”.

بحلول نهاية العقد، يمكن أن يكون هناك أكثر من 10 آلاف قمر اصطناعي يدور حول الأرض، أي أكثر من 20 ضعف العدد قيد التشغيل في أوائل عام 2022. ولاحظ علماء الفلك بالفعل حركة متزايدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، واشتكوا من أن أقمار“ستارلينك” تتداخل مع رؤيتهم للفضاء.

7. ما هو الجانب السلبي للمدار الأرضي المنخفض؟

نظراً لسرعة تحرك الأقمار الاصطناعية، يصعب التنبؤ بالاصطدامات المحتملة ويمكن أن تكون مدمرة. قد تحتوي قطعة من الحطام التي يبلغ طولها 10 سنتيمترات التي تنتقل في المدار الأرضي المنخفض على طاقة تصل إلى 7 كيلوغرامات من مادة“تي إن تي”، وهو ما يكفي لتحطيم قمر اصطناعي إلى آلاف القطع. يمكن لأنظمة كشف الرادار تقدير مسار القمر الاصطناعي فقط في غضون أميال قليلة لأن الإشعاع الشمسي والسحب الجوي يقللان من انتظام المسارات المدارية.

تستخدم الأقمار الاصطناعية بالفعل المدار الأرضي المنخفض لرصد المناخ وتصوير الأرض وللأغراض العسكرية، وكذلك محطة الفضاء الدولية. كما أنها مليئة بالأقمار الاصطناعية المعطلة والقطع المتبقية من المركبات الفضائية القديمة. وهناك قلق عارم من أن بعض الاصطدامات قد تتزايد تباعاً، ما يخلق سحباً من الحطام الذي يبدد فائدة الحيز الذي تستخدمه الأقمار الاصطناعية في المدار الأرضي المنخفض لعدة قرون. وهناك العديد من الاقتراحات لإزالة النفايات المنبعثة في الفضاء، لكنها ستكلف مليارات الدولارات، ولا تستطيع الحكومات أن تقرر من سيتكبد هذه المصاريف.

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