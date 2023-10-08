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عمومية العربية للأدوية تُقر توزيع 4.5 جنيه للسهم

10/8/2023 8:56:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع 4.5 جنيه للسهم على المساهمين من الأرباح عن العام المالي 2022-2023.

كما اعتمدت نصيب العاملين من الأرباح والبالغ 7.86 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية على صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع 1.68 مليون جنيه.

وصدقت الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.

وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.2% العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 82.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 633.7 مليون جنيه، مقابل 505 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 23.88% خلال شهر يوليو الماضي، لتصل 8.16 مليون جنيه، مقارنة بربح 10.73 مليون جنيه خلال يوليو 2022.

فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال يوليو الماضي لتصل 53.3 مليون جنيه، مقابل 52.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال أول 11 شهر من العام المالي الجاري لتصل 104 مليون جنيه، مقابل 95.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 581.1 مليون جنيه، مقابل 487.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

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