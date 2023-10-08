عمومية العربية للأدوية تُقر توزيع 4.5 جنيه للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع 4.5 جنيه للسهم على المساهمين من الأرباح عن العام المالي 2022-2023.
كما اعتمدت نصيب العاملين من الأرباح والبالغ 7.86 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية على صرف مكافأة مجلس الإدارة بواقع 1.68 مليون جنيه.
وصدقت الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.
وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.2% العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 82.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 76.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 633.7 مليون جنيه، مقابل 505 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 23.88% خلال شهر يوليو الماضي، لتصل 8.16 مليون جنيه، مقارنة بربح 10.73 مليون جنيه خلال يوليو 2022.
فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال يوليو الماضي لتصل 53.3 مليون جنيه، مقابل 52.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال أول 11 شهر من العام المالي الجاري لتصل 104 مليون جنيه، مقابل 95.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 581.1 مليون جنيه، مقابل 487.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
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