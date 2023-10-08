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النقل تطالب المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد

10/8/2023 8:56:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية وغير شرعية على قضبان السكك الحديدية واستخدامها للعبور؛ لما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة“سلامتك تهمنا”؛ للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وأكدت ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالسكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.

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