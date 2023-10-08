النقل تطالب المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية على قضبان السكة الحديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناشدت وزارة النقل، المواطنين بعدم إقامة معابر عشوائية وغير شرعية على قضبان السكك الحديدية واستخدامها للعبور؛ لما ينجم عنها من إزهاق للأرواح وتعطيل لمسير حركة القطارات.
وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الأحد – أن ذلك يأتي في إطار استكمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملة“سلامتك تهمنا”؛ للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.
وأكدت ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بالسكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.
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