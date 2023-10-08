كوريا الجنوبية تروج لاستضافة معرض إكسبو في 4 دول أوروبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو البلاد، اليوم الأحد، للقيام بجولة خارجية تضم فرنسا والدنمارك وكرواتيا واليونان؛ من أجل الترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.
وتأتي الجولة قبل نحو 50 يوما من التصويت لتحديد المدينة المضيفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
ومن المقرر إجراء التصويت خلال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المقرر عقدها في 28 نوفمبر في باريس، وتتنافس بوسان مع الرياض في السعودية وروما في إيطاليا.
وسيحضر رئيس الوزراء ندوة“معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان” في يوم 9 أكتوبر في باريس. وفي نفس اليوم، سيلتقي برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.
وفي يومي 10 و11 أكتوبر، سيزور الدنمارك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء كوري جنوبي في 10 سنوات، وخلال الزيارة، سيجتمع مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن.
وفي يوم 11 أكتوبر، سيزور كرواتيا وسيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.
وفي الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، سيقوم بزيارة اليونان وسيلتقي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور رئيس وزراء كوري جنوبي اليونان منذ 6 سنوات.
أ ش أ
MENAFN08102023000202011048ID1107207952
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.