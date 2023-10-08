Sunday, 08 October 2023 05:10 GMT

كوريا الجنوبية تروج لاستضافة معرض إكسبو في 4 دول أوروبية

10/8/2023 8:56:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو البلاد، اليوم الأحد، للقيام بجولة خارجية تضم فرنسا والدنمارك وكرواتيا واليونان؛ من أجل الترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.

وتأتي الجولة قبل نحو 50 يوما من التصويت لتحديد المدينة المضيفة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ومن المقرر إجراء التصويت خلال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض المقرر عقدها في 28 نوفمبر في باريس، وتتنافس بوسان مع الرياض في السعودية وروما في إيطاليا.

وسيحضر رئيس الوزراء ندوة“معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان” في يوم 9 أكتوبر في باريس. وفي نفس اليوم، سيلتقي برئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن.

وفي يومي 10 و11 أكتوبر، سيزور الدنمارك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء كوري جنوبي في 10 سنوات، وخلال الزيارة، سيجتمع مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن.

وفي يوم 11 أكتوبر، سيزور كرواتيا وسيعقد محادثات مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش.

وفي الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، سيقوم بزيارة اليونان وسيلتقي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور رئيس وزراء كوري جنوبي اليونان منذ 6 سنوات.

أ ش أ

MENAFN08102023000202011048ID1107207952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث