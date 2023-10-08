القناة للتوكيلات توقع عقدًا لإدارة ساحتين لتخزين البضائع في سفاجا

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر وتحالف شركتي القناة للتوكيلات والسويس للشحن والتفريغ بإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا.

وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن أن يكون 80% من صافي الإيراد للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، و20% من صافي الإيراد لتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية وشركة السويس للشحن والتفريغ“شركة القناة للتوكيلات 70%، شركة السويس للشحن والتفريغ 30% من صافي الإيراد.

وأشارت، إلى أن فترة التعاقد تكون كالتالي: الساحة 24 ألف متر مربع لمدة 7 سنوات، والساحة 5100 متر مربع لمدة 5 سنوات.

وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على مقترح زيارة رأسمال الشركة من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع سهم لكل سهمين.

وأضافت الشركة، إنه جاري اعتماد تقرير الإفصاح مادة 48 في أقرب مجلس قادم.

تضاعفت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتصل 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، مقارنة بربح 179.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 81.3 مليون جنيه مقابل 74.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، على الموازنة التقديرية للشركة لعام 2023-2024.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات للنشاط الأساسي 75 مليون جنيه، وصافي ربح 260 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية على الموازنة الاستثمارية المقترحة في حدود مبلغ 8.5 مليون جنيه.

كما وافقت على تعيين كل من ساندرا سامي جورج حداد وداليا حسني إبراهيم الدياسطي كعضوتين مستقلتين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة اعتبارًا من 25 فبراير 2023.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على نقل ملكية الأرض الكائنة بمدينة نويبع بمساحة 1200 متر مربع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبحري حق الرقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ القناة للتوكيلات الملاحية بحق استغلال الأراض واستعمالها على أن تتحمل ما يرتبط بالأرض وما عليها من مباني ومصروفات وتكاليف.

وتسعى الشركة إلى استثمار نحو 8.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل تتمثل في وسائل نقل وانتقال.

وتقدر الشركة ضمن افتراضاتها متوسط سعر الصرف المتوقع للدولار لكافة تعاملاتها بالعملة الأجنبية 29 جنيه للدولار.