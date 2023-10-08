القناة للتوكيلات توقع عقدًا لإدارة ساحتين لتخزين البضائع في سفاجا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر وتحالف شركتي القناة للتوكيلات والسويس للشحن والتفريغ بإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا.
وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن أن يكون 80% من صافي الإيراد للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، و20% من صافي الإيراد لتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية وشركة السويس للشحن والتفريغ“شركة القناة للتوكيلات 70%، شركة السويس للشحن والتفريغ 30% من صافي الإيراد.
وأشارت، إلى أن فترة التعاقد تكون كالتالي: الساحة 24 ألف متر مربع لمدة 7 سنوات، والساحة 5100 متر مربع لمدة 5 سنوات.
وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على مقترح زيارة رأسمال الشركة من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع سهم لكل سهمين.
وأضافت الشركة، إنه جاري اعتماد تقرير الإفصاح مادة 48 في أقرب مجلس قادم.
تضاعفت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتصل 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، مقارنة بربح 179.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 81.3 مليون جنيه مقابل 74.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، على الموازنة التقديرية للشركة لعام 2023-2024.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات للنشاط الأساسي 75 مليون جنيه، وصافي ربح 260 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية على الموازنة الاستثمارية المقترحة في حدود مبلغ 8.5 مليون جنيه.
كما وافقت على تعيين كل من ساندرا سامي جورج حداد وداليا حسني إبراهيم الدياسطي كعضوتين مستقلتين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة اعتبارًا من 25 فبراير 2023.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على نقل ملكية الأرض الكائنة بمدينة نويبع بمساحة 1200 متر مربع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبحري حق الرقبة بقيمتها الدفترية مع احتفاظ القناة للتوكيلات الملاحية بحق استغلال الأراض واستعمالها على أن تتحمل ما يرتبط بالأرض وما عليها من مباني ومصروفات وتكاليف.
وتسعى الشركة إلى استثمار نحو 8.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل تتمثل في وسائل نقل وانتقال.
وتقدر الشركة ضمن افتراضاتها متوسط سعر الصرف المتوقع للدولار لكافة تعاملاتها بالعملة الأجنبية 29 جنيه للدولار.
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