كوب 28: قضية التكيف يجب أن تكون في مقدمة وصميم أجندة المناخ

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، اليوم الأحد إن قضية التكيف المناخي يجب أن تكون“في مقدمة وصميم” أجندة المناخ.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات فعاليات المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الجابر في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة السعودية الرياض“إننا نعيش في منطقة تعاني من الحرارة الشديدة وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. كما نعاني أيضا من تأثيرات مناخية قاسية، بداية من الجفاف إلى الفيضانات المدمرة في درنة”.

وأضاف“لتحقيق أهداف منطقتنا، يجب علينا أن نضع التكيف في مقدمة وصميم أجندة المناخ”.

وطالب الجابر الجهات المانحة بزيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي للمثلين وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

رويترز