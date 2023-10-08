كوب 28: قضية التكيف يجب أن تكون في مقدمة وصميم أجندة المناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، اليوم الأحد إن قضية التكيف المناخي يجب أن تكون“في مقدمة وصميم” أجندة المناخ.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات فعاليات المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام.
وقال الجابر في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة السعودية الرياض“إننا نعيش في منطقة تعاني من الحرارة الشديدة وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. كما نعاني أيضا من تأثيرات مناخية قاسية، بداية من الجفاف إلى الفيضانات المدمرة في درنة”.
وأضاف“لتحقيق أهداف منطقتنا، يجب علينا أن نضع التكيف في مقدمة وصميم أجندة المناخ”.
وطالب الجابر الجهات المانحة بزيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي للمثلين وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
رويترز
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