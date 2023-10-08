Sunday, 08 October 2023 05:10 GMT

كوب 28: قضية التكيف يجب أن تكون في مقدمة وصميم أجندة المناخ

10/8/2023 8:56:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، سلطان الجابر، اليوم الأحد إن قضية التكيف المناخي يجب أن تكون“في مقدمة وصميم” أجندة المناخ.

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات فعاليات المؤتمر في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الجابر في كلمته خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة السعودية الرياض“إننا نعيش في منطقة تعاني من الحرارة الشديدة وندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي. كما نعاني أيضا من تأثيرات مناخية قاسية، بداية من الجفاف إلى الفيضانات المدمرة في درنة”.

وأضاف“لتحقيق أهداف منطقتنا، يجب علينا أن نضع التكيف في مقدمة وصميم أجندة المناخ”.

وطالب الجابر الجهات المانحة بزيادة التمويل المخصص للتكيف المناخي للمثلين وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

رويترز

MENAFN08102023000202011048ID1107207948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث