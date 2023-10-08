شركات طيران دولية تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية إلغاء عشرات الرحلات إلى إسرائيل، في أعقاب الأوضاع في البلاد.

وذكرت شركة الطيران الإسبانية“إيبيريا”- حسبما ذكرت قناة“بي إف إم” الإخبارية الفرنسية، اليوم- أن شركة“إيبيريا إكسبرس” التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب“بسبب الوضع في إسرائيل”.

وأضافت القناة أن شركة الطيران الإيطالية“آي تي إيه” ألغت رحلاتها القادمة والمتجهة إلى تل أبيب حتى صباح اليوم، وذلك“لحماية سلامة الركاب والطاقم”، مشيرة إلى أن شركة الطيران البولندية“إل أو تي” ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب بسبب الوضع في إسرائيل ولم تقدم معلومات عن الأيام المقبلة.

من جانبها، ذكرت شركة الطيران السويسرية“سويس” أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، اعتبارا من مساء أمس السبت، ولحين إشعار آخر.

بدورها، أكدت شركة طيران إيجين اليونانية- على موقع التواصل الاجتماعي، (إكس- تويتر سابقا)- أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب“بن جوريون” لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.

وكانت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا قد أعلنت، في وقت سابق، تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، كما ألغت شركة“ترانسافيا” التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية“كي إل إم” رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررا أن تصل بعد منتصف الليل أمس، إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال المتحدث.

ودعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، شركات الطيران الأمريكية، والطيارين، إلى ضرورة توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن قرار إدارة الطيران الاتحادية يتزامن مع إعلان عدة شركات طيران إلغاء عشرات الرحلات إلى“تل أبيب” في نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار“بن غوريون” في“تل أبيب”:“لوفتهانزا” وشركة طيران الإمارات، و”راين إير”، وخطوط“إيجه” الجوية، وشركات أمريكية، والخطوط الجوية الفرنسية.

يأتي هذا القرار تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية، وينطبق على جميع الارتفاعات، بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الـ24 الماضية.

أ ش أ