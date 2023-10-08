شركات طيران دولية تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل

(MENAFN
- Al-Borsa News) إدارة الطيران الأمريكية تدعو لتوخي الحذر عند التحليق بالمجال الإسرائيلي
أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية إلغاء عشرات الرحلات إلى إسرائيل، في أعقاب الأوضاع في البلاد.
وذكرت شركة الطيران الإسبانية“إيبيريا”- حسبما ذكرت قناة“بي إف إم” الإخبارية الفرنسية، اليوم- أن شركة“إيبيريا إكسبرس” التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب“بسبب الوضع في إسرائيل”.
وأضافت القناة أن شركة الطيران الإيطالية“آي تي إيه” ألغت رحلاتها القادمة والمتجهة إلى تل أبيب حتى صباح اليوم، وذلك“لحماية سلامة الركاب والطاقم”، مشيرة إلى أن شركة الطيران البولندية“إل أو تي” ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب بسبب الوضع في إسرائيل ولم تقدم معلومات عن الأيام المقبلة.
من جانبها، ذكرت شركة الطيران السويسرية“سويس” أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، اعتبارا من مساء أمس السبت، ولحين إشعار آخر.
بدورها، أكدت شركة طيران إيجين اليونانية- على موقع التواصل الاجتماعي، (إكس- تويتر سابقا)- أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب“بن جوريون” لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.
وكانت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا قد أعلنت، في وقت سابق، تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، كما ألغت شركة“ترانسافيا” التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية“كي إل إم” رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررا أن تصل بعد منتصف الليل أمس، إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال المتحدث.
ودعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الأحد، شركات الطيران الأمريكية، والطيارين، إلى ضرورة توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي الإسرائيلي.
وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن قرار إدارة الطيران الاتحادية يتزامن مع إعلان عدة شركات طيران إلغاء عشرات الرحلات إلى“تل أبيب” في نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار“بن غوريون” في“تل أبيب”:“لوفتهانزا” وشركة طيران الإمارات، و”راين إير”، وخطوط“إيجه” الجوية، وشركات أمريكية، والخطوط الجوية الفرنسية.
يأتي هذا القرار تماشيا مع تحذير أصدرته الحكومة الإسرائيلية، وينطبق على جميع الارتفاعات، بسبب الأحداث التي شهدتها الساعات الـ24 الماضية.
أ ش أ
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