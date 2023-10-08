سلامة الغذاء: تسجيل 12 منشأة وإدراج مصنعين بالقائمة البيضاء

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي، والذي تضمن قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسالة، وبلغت الرسائل المصدرة 160000 طن، تنوعت مابين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم المانجو بـ7000 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم المغرب وإيطاليا من إجمالي 150 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 460 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1705 رسالة بنحو 390320 طن، وتم رفض 7 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 170 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 470 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 335 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 325 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 23 منتج و8 شركات و 1 مصنع، كما فحصت 823 منتج جديد، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.