سلامة الغذاء: تسجيل 12 منشأة وإدراج مصنعين بالقائمة البيضاء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي، والذي تضمن قيام الإدارة العامة للرقابة على المصانع بتنفيذ 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسالة، وبلغت الرسائل المصدرة 160000 طن، تنوعت مابين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم المانجو بـ7000 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.
ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم المغرب وإيطاليا من إجمالي 150 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 460 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1705 رسالة بنحو 390320 طن، وتم رفض 7 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 170 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وأمريكا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 470 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 335 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 325 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 23 منتج و8 شركات و 1 مصنع، كما فحصت 823 منتج جديد، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.
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