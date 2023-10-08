25 أكتوبر.. مزاد زهراء المعادي لبيع 7 أراضي نشاط صناعي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، طرح 7 قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر، مخصصة نشاط صناعي خفيف بالمنطقة الصناعة بزهراء المعادي بمساحات من 1300 متر مربع حتى 1630 مترًا مربًعا.
وقالت الشركة، إنه سيتم عقد جلسة المزاد العلني للمزايدة على سعر المتر يوم 25 إكتوبر الجاري الساعة 12 ظهرًا بمقر الشركة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم سداد مبلغ 500 ألف جنيه تأمين دخول جلسة المزاد، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تباع بمقر الشركة بمبلغ 1000 جنيه لا تسترد.
وأضافت الشركة، أن جميع الأراضي مسجلة باسم الشركة كاملة المرافق والتسليم فوري.
ارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 6.66% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 117 مليون جنيه، مقارنة بربح 109.7 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 269.1 مليون جنيه، مقابل 197.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 15 قرشاً للسهم لعدد 528 مليون سهم بإجمالي مبلغ 79.2 مليون جنيه بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع.
وأوضحت أنه سيتم توزيع الكوبون على دفعتين الأولى قيمتها 5 قروش والثانية 10 قروش للسهم طبقاً لتوافر السيولة بالشركة.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
فيما وافقت الجمعية على إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات (2023- 2026)، برئاسة خالد عصام خشبة -غير تنفيذي، وتعيين مشيرة كمال المغربي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشرك
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