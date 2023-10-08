25 أكتوبر.. مزاد زهراء المعادي لبيع 7 أراضي نشاط صناعي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، طرح 7 قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني لأعلى سعر، مخصصة نشاط صناعي خفيف بالمنطقة الصناعة بزهراء المعادي بمساحات من 1300 متر مربع حتى 1630 مترًا مربًعا.

وقالت الشركة، إنه سيتم عقد جلسة المزاد العلني للمزايدة على سعر المتر يوم 25 إكتوبر الجاري الساعة 12 ظهرًا بمقر الشركة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم سداد مبلغ 500 ألف جنيه تأمين دخول جلسة المزاد، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تباع بمقر الشركة بمبلغ 1000 جنيه لا تسترد.

وأضافت الشركة، أن جميع الأراضي مسجلة باسم الشركة كاملة المرافق والتسليم فوري.

ارتفعت أرباح شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنسبة 6.66% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 117 مليون جنيه، مقارنة بربح 109.7 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 269.1 مليون جنيه، مقابل 197.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 15 قرشاً للسهم لعدد 528 مليون سهم بإجمالي مبلغ 79.2 مليون جنيه بما يعادل 15% من رأس المال المدفوع.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الكوبون على دفعتين الأولى قيمتها 5 قروش والثانية 10 قروش للسهم طبقاً لتوافر السيولة بالشركة.

وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

فيما وافقت الجمعية على إجراء انتخابات مجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات (2023- 2026)، برئاسة خالد عصام خشبة -غير تنفيذي، وتعيين مشيرة كمال المغربي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشرك