أمير المنطقة الشرقية يدشّن منصة مشروع ربط السوق الخليجية مع العراق الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Virtue mena) الدمّام، المملكة العربية السعودية، 8 أكتوبر 2023: يُدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء (10 أكتوبر 2023) منصة مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام.
وأوضح المهندس أحمد الابراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، ان المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي (الست) مع جمهورية العراق، لافتا الى ان المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية او متعددة بين الأطراف، بالإضافة الى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الخليجية، مؤكدا، ان المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج (البحرين والكويت وقطر وعمان والامارات والمملكة) بشكل ميّسر وفعال.
وذكر أن المنصة تمكّن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع او منفصل او منفرد، مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الى ان مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية، حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة، للاستجابة بشكل صحيح لتطور السوق المستمر ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع جمهورية العراق الشقيقة.
وأكّد ان دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والاطراف المرتبطة بها، لافتا الى ان النظام الجديد يمتاز بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة دون التأثير الحاسم على انظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية، بالإضافة الى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى ، مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات، مشيرا الى ان النظام الجديد يشكل حلا موحدا لتبادل البيانات الموحد "المتطور" أساسًا متينًا للتطوير المستقبلي وترقية منصة نظام إدارة المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق.
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