سوفوس تعزز مستقبل الأمن السيبراني بفضل حلولها وخدماتها المتقدمة خلال جيتكس جلوبال 2023

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي –6 أكتوبر 2023: أعلنت سوفوس، الرائدة عالميًا في ابتكار وتقديم حلول وخدمات الأمن السيبراني، عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. وتستعرض سوفوس خلال الفعالية حلولها وخدماتها المتقدمة للأمن السيبراني، بما فيها حلول سوفوس للكشف والاستجابة المدارة MDR.
كما تستعرض سوفوس خدمتها الجديدة Sophos Incident Response Retainer، والتي تزود المؤسسات بإمكانات الوصول السريع إلى خدمة الاستجابة للأحداث – وهي اول خدمة من نوعها في القطاع نظرًا لتكلفتها الثابتة، حيث تتضمن 45 يومًا من الكشف والاستجابة المدارة على مدار الساعة. وتتيح هذه الخدمة لمختصي الاستجابة للأحداث لدى سوفوس أن يتعاملوا سريعًا مع الهجمات السيبرانية للتحقق منها والبدء بتصويب الأوضاع فورًا. كما تتضمن الخدمة إمكانات مسح نقاط الضعف الخارجية وأدلة الجاهزية الحرجة التي تمكّن المؤسسات من تحسين إمكانات الأمن بشكل استباقي عبر تحديد وحلّ المشاكل بشكل يقلل احتمالات وقوع الخرق الأمني.
كما تركّز الشركة على منصتها المتكاملة للحماية عبر تقديم الأمن السيبراني كخدمة، فهي توفر واجهة موحدة لأمن البريد الإلكتروني والبنية السحابية والشبكة والنقاط النهائية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل التهديدات البشرية وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة التي تدمج بين أدوات الطرف الثالث ومزودي الأمن السيبراني الآخرين من أجل توفير الحماية الاستباقية وضمان راحة العملاء.
في تعليقه على الأمر قال هاريش تشيب، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا لدى سوفوس: "يتطور مشهد الأمن السيبراني بشكل مستمر، وشهدنا تغيرات هامة على صعيد بيئات الأعمال والمنهجيات المستخدمة في الهجمات السيبرانية. فالمؤسسات تصبح مهيّأة بشكل أفضل لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني عند استخدام حلول الكشف والاستجابة المدارة من سوفوس، فهي توفر طبقة إضافية من الحماية على مدار الساعة وتدعم الخبراء في رصد المهاجمين وردعهم قبل أن يتمكنوا من إطلاق الهجمة فعليًا. تشارك سوفوس في فعاليات جيتكس منذ 14 عامًا، فهو المعرض الأكبر للتقنية في المنطقة ويوفر لنا منصة مثالية لاستعراض أفضل حلولنا الأمنية ولقاء عملائنا وشركائنا وتعزيز شبكة القنوات لدينا."
يشار إلى أن المهاجمين يعملون باستمرار على تعديل وتطوير أدواتهم وأنشطتهم ليبقوا متقدمين على مختصي الأمن السيبراني، ويزداد الأمر صعوبة في الهجمات المستهدفة التي يخطط لها وينفذها المهاجمون من البشر. نشرت سوفوس مؤخرًا تقرير المهاجمين النشطين لقادة التقنية 2023 والذي أظهر أن متوسط اللازم لوصول المهاجمين إلى السجل النشط كان أقل من يوم واحد – وتحديدًا حوالي 16 ساعة. يعد السجل النشط واحدًا من أهم الأصول الحرجة للشركة، حيث يدير الهوية والوصول في أنحاء المؤسسة، وبالتالي يصبح بوسع المهاجمين استخدامه بسهولة للتغلغل في أنظمة المؤسسة والقيام بمجموعة واسعة من الأنشطة الخبيثة.
وإلى جانب هاريش تشيب، يتواجد جون شير، المدير التنفيذي للتقنية لدى سوفوس في الفعالية ليعرض نتائج تقرير السجل النشط وأثر الذكاء الاصطناعي على الجريمة السيبرانية.
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