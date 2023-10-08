سحوبات "محظوظ سبت الملايين" رقم 149 تتوج 129,536 فائزاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها 1,929,015 درهم

(MENAFN
- Ewings) 8 أكتوبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب التغييرات التي تم إدخالها على هيكلة جوائزه مؤخراً، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الفائزين في كل سحب، أوفى "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، بوعده في السحوبات التي تحمل الرقم 149، والتي أسفرت عن فوز 129,536 مشاركاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 1,929,015 درهم.
وتماشياً مع هيكلة جوائزه الجديدة، والتي تم وضعها لزيادة إمكانية الفوز إلى أقصى حد، عزز "محظوظ" مكانته الرائدة في مجال تقديم الجوائز النقدية الأكثر سخاءً في المنطقة. في حين لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم هذا الأسبوع، فقد حصد 129,536 فائزاً الجوائز التالية:
• فاز 38 مشاركاً بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 3,947 درهماً
• فاز 1,827 مشاركاً بالجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة ثلاثة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 82 درهماً
• فاز 23,022 مشاركاً بالجائزة الرابعة وهي مشاركة مجانية بقيمة 35 درهم لكل منهم بعد مطابقة رقمين من أصل الأرقام الخمس لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 805,770 درهم
• فاز 104,649 مشاركاً بالجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم لكل منهم بعد مطابقة رقم واحد من أصل الأرقام الخمس الفائزة لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 523,245 درهماً
وضمن هيكلة جوائز "محظوظ" الجديدة، حيث يفوز ثلاثة من سعداء الحظ بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون، ويحصل كل منهم على 100 ألف درهم، شهدت السحوبات التي تحمل الرقم 149 فوز المشاركين الثلاثة الذين يحملون أرقام هوية السحب 39073217، و3896066، و38940573.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم لثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
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