9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال لبيت حانون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 9 فلسطينيين من عائلة واحدة، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون ما أسفر عن استشهاد 9 أفراد من العائلة .
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الوادية في حي الشجاعية شرق غزة مما أدى الى تدميره.
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