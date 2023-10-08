النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية طوفان الأقصى

النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/8/2023 8:11:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقيمت، الأحد، وقفة "العز والشموخ" لدعم عملية طوفان الأقصى التي دعت إليها النقابات المهنية للتأكيد على دعم العملية.
ورفع المشاركون يافطات مكتوب عليها "مقاومتنا حق مشروع"، "غزة بنصركم تحيى الأجيال"، "المقاومة حق مقدس".
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