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النقابات المهنية تقيم وقفة دعم لعملية طوفان الأقصى

10/8/2023 8:11:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقيمت، الأحد، وقفة "العز والشموخ" لدعم عملية طوفان الأقصى التي دعت إليها النقابات المهنية للتأكيد على دعم العملية.
ورفع المشاركون يافطات مكتوب عليها "مقاومتنا حق مشروع"، "غزة بنصركم تحيى الأجيال"، "المقاومة حق مقدس".

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