زوج كارمن سليمان يحتفل بيوم ميلادها -صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
احتفل الملحن المصري مصطفى جاد بعيد ميلاد زوجته الفنانة كارمن سليمان الـ29، والذي وافق يوم أمس السبت.
وشارك جاد عبر حسابه الرسمي في "انستغرام" صورة تجمعه بزوجته، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن حبه الكبير لها واصفاً إياها بصديقته وشريكة حلمه.
معقباً: "صاحبتي وشريكة حلمي، وحياتي كلها وروح قلبي وسندي وقوتي في عز لحظات ضعفي، بحبك فوق ما تتخيلي بس انت اكيد عارفة صح..". وأضاف متمنياً لها عيد ميلاد سعيد: "سنة سعيدة يا توأم روحي".
فوشيا
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