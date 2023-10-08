زوج كارمن سليمان يحتفل بيوم ميلادها -صورة

MENAFN - Al Wakeel News)احتفل الملحن المصري مصطفى جاد بعيد ميلاد زوجته الفنانة كارمن سليمان الـ29، والذي وافق يوم أمس السبت.



وشارك جاد عبر حسابه الرسمي في "انستغرام" صورة تجمعه بزوجته، وأرفقها بتعليق أعرب فيه عن حبه الكبير لها واصفاً إياها بصديقته وشريكة حلمه.



معقباً: "صاحبتي وشريكة حلمي، وحياتي كلها وروح قلبي وسندي وقوتي في عز لحظات ضعفي، بحبك فوق ما تتخيلي بس انت اكيد عارفة صح..". وأضاف متمنياً لها عيد ميلاد سعيد: "سنة سعيدة يا توأم روحي".









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