الاحتلال يقطع المياه عن غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إمدادات المياه عن قطاع غزة ما حرم بلديات المنطقة الوسطى بنسبة 50 % من احتياجاتهم المائية، إلى جانب تضرر محطتي معالجة نتيجة القصف المحيط بهما، وفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وقال معروف خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاحد من أمام مستشفى الشفاء الطبي، إن جميع خطوط الكهرباء الواردة من الاحتلال توقفت، ويجري الآن الاعتماد على ما تنتجه محطة كهرباء غزة، ما يعني 4 ساعات وصل و20 قطع، ما يفاقم من الواقع الإنساني الصعب.
وأشار إلى أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة بلغ 303، و 990 مصابا، ونزوح ما يقرب من 20 ألفا في 23 مركز للإيواء، إضافة الى نزوح داخلي إلى الأقارب.
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