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الاحتلال يقطع المياه عن غزة

10/8/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إمدادات المياه عن قطاع غزة ما حرم بلديات المنطقة الوسطى بنسبة 50 % من احتياجاتهم المائية، إلى جانب تضرر محطتي معالجة نتيجة القصف المحيط بهما، وفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.


وقال معروف خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاحد من أمام مستشفى الشفاء الطبي، إن جميع خطوط الكهرباء الواردة من الاحتلال توقفت، ويجري الآن الاعتماد على ما تنتجه محطة كهرباء غزة، ما يعني 4 ساعات وصل و20 قطع، ما يفاقم من الواقع الإنساني الصعب.


وأشار إلى أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة بلغ 303، و 990 مصابا، ونزوح ما يقرب من 20 ألفا في 23 مركز للإيواء، إضافة الى نزوح داخلي إلى الأقارب.

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