وفاة أردني في جورجيا اثر سقوطه من مرتفع جبلي

MENAFN - Al Wakeel News)

توفي الأردني محمد كامل في جورجيا يوم الثلاثاء الماضي بعد سقوطه من مرتفع جبلي اثناء رحلة سياحية.

وسيشيع جثمان المرحوم محمد كامل اليوم الاحد بعد الصلاة عليه في سحاب .

وقال احد أقارب الفقيد لـ "الوكيل الإخباري" أن محمد كامل كان في رحلة سياحية في جورجيا حينما سقط من مرتفع جبلي، مما أدى إلى دخوله في العناية الحثيثة لمدة أسبوعين، ليفارق الحياة الثلاثاء الماضي .

واشاروا ان جثمان الفقيد وصل اليوم الى الاردن.

ونعت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات احد اعضائها محمد كامل " ابو هيثم" وكان قد شغل منصباً إدارياً فيها على مر السنوات السابقة.