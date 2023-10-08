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الجامعة الأردنية والبنك الدولي يتباحثان حول تحديات التعليم العالي

10/8/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم مع المستشار وخبير التعليم العالي في البنك الدولي جميل سلمي سبل التعاون المشترك، وآليات تحسين منظومة مؤسسات التعليم العالي، ورفع كفاءاتها وتطويرها من أجل استدامتها، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي بشكل عام والجامعة الأردنيّة بشكل خاص.
وتحدث عبيدات خلال اللقاء عن الجامعة بوصفها أقدم الجامعات في الأردن وأعلاها تصنيفًا، مشيرًا إلى العديد من قصص النجاح التي تشهدها، ذاكرًا تمكّنها، بفضل جهود كوادرها، من الوصول إلى قائمة أفضل 500 جامعة في العالم في تصنيف "كيو أس" الأخير، وحصول ما يقارب 55 برنامجًا من برامجها على الاعتماد الدولي، فضلًا عن حصول خرّيجي كلية الطب فيها على أعلى المراتب في امتحانات مزاولة المهنة الأمريكية.

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