اتحاد المزارعين يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استنكر الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير والمستمر، لا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وأكد أن القصف الإسرائيلي الوحشي، راح ضحيته المئات من الشهداء المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وتدمير مئات المنازل وتشريد آلاف الأسر.
وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة، وحماية جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية للمدنيين ووقف جرائم الحرب.
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