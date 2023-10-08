Sunday, 08 October 2023 05:08 GMT

اتحاد المزارعين يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة

10/8/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استنكر الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير والمستمر، لا سيما استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.


وأكد أن القصف الإسرائيلي الوحشي، راح ضحيته المئات من الشهداء المدنيين جلهم من الأطفال والنساء وتدمير مئات المنازل وتشريد آلاف الأسر.


وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة، وحماية جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية للمدنيين ووقف جرائم الحرب.

MENAFN08102023000208011052ID1107207907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث