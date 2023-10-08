شاهد قرود تتهجم على شاحنة بعد انقلابها في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي“تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة هجوم عدد كبير من القرود على شاحنة بعد انقلابها، على طريق عقبة التوحيد بالنماص جنوب المملكة العربية السعودية .
وأظهر الفيديو تجمع أعداد كبيرة من القرود على الطماطم التي كانت موجودة بالشاحنة بعد انقلابها، حيث بدا أنهم يبحثون عن طعام.
الهتون
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