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شاهد قرود تتهجم على شاحنة بعد انقلابها في السعودية

10/8/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي“تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة هجوم عدد كبير من القرود على شاحنة بعد انقلابها، على طريق عقبة التوحيد بالنماص جنوب المملكة العربية السعودية .


وأظهر الفيديو تجمع أعداد كبيرة من القرود على الطماطم التي كانت موجودة بالشاحنة بعد انقلابها، حيث بدا أنهم يبحثون عن طعام.


الهتون

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