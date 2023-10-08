واتساب: رمز سري للمحادثات المقفلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسعى ((واتساب)) إلى تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة، حسب ما أفاد موقع WABetaInfo.
وقال الموقع المتخصص في رصد المزايا في الخدمة المملوكة لشركة ((ميتا))، إنه اكتشف أن لدى ((واتساب)) خططاً لتزويد المستخدمين بميزة جديدة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، ما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.
عكاظ
MENAFN08102023000208011052ID1107207904
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.