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واتساب: رمز سري للمحادثات المقفلة

10/8/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسعى ((واتساب)) إلى تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعيين رمز سري للمحادثات المقفلة، حسب ما أفاد موقع WABetaInfo.
وقال الموقع المتخصص في رصد المزايا في الخدمة المملوكة لشركة ((ميتا))، إنه اكتشف أن لدى ((واتساب)) خططاً لتزويد المستخدمين بميزة جديدة تسمح لهم باختيار كلمة مرور مخصصة لمجلد الدردشة المحمي الخاص بهم، ما يوفر للتطبيق طبقة أخرى من الأمان.

عكاظ

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