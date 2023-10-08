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اتصال هاتفي بين الملك والسيسي بشأن الاحداث في فلسطين

10/8/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل اعلام مصرية، أن الملك عبدالله الثاني اجرى اتصالا هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان نشرته صحيفة اليوم السابع، نقلا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي :" إن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع".


وبين فهمي أنه تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. اليوم السابع

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