نتنياهو يتخطى الحكومة ويصادق على بند الحرب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، تخطى الحكومة وصادق على بند الحرب.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الأخرى، وبتفويض من وزرائه.
ويترتب على قرار نتنياهو إمكانية توسيع العمليات ضد الفلسطينيين في غزة وغيرها.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تعزيزات عسكرية قرب قطاع غزة.
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