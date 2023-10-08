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نتنياهو يتخطى الحكومة ويصادق على بند الحرب

10/8/2023 8:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، تخطى الحكومة وصادق على بند الحرب.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الأخرى، وبتفويض من وزرائه.
ويترتب على قرار نتنياهو إمكانية توسيع العمليات ضد الفلسطينيين في غزة وغيرها.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تعزيزات عسكرية قرب قطاع غزة.




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