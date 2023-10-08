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فورمولا واحد.. فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثالثة تواليا

10/8/2023 8:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توج سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن، بطلا للعالم للفورمولا واحد للمرة الثالثة تواليا، خلال سباق السرعة (سبرينت) السبت، ضمن منافسات جائزة قطر الكبرى على حلبة لوسيل الدولية.
وساهم انسحاب المكسيكي سيرخيو بيريس الذي اصطدم به الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، في تتويج زميله الهولندي متصدر الترتيب والذي كان يحتاج إلى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه في الفئة الأولى.
وكان فيرستابن يحتل المركز الثالث حين تعرض بيريس، ثاني الترتيب والسائق الوحيد الذي كان مازال بإمكانه مقارعته، للحادث، ما شرّع أمامه أبواب التتويج إذ لم يحتج لانتظار نهاية سباق السبرينت (19 لفة)، الذي أنهاه ثانيا خلف الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين)، لكي يحتفظ بلقبه حيث كان بإمكانه تحقيق ذلك حتى لو انسحب قبل النهاية.
ورفع فيرستابن رصيده في المركز الأول في ترتيب السائقين إلى 407 نقاط، ليتقدم بفارق 184 نقطة عن زميله بيريس، في حين يحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي حل خامسا في السباق، المركز الثالث مع 194 نقطة.
وقال فيرستابن منتشيا بإنجازه الجديد "بالطبع إنه شعور رائع، لقد كان عاما رائعا والكثير من السباقات الرائعة وأشعر بالفخر الشديد بعمل الفريق".
وتابع "لقد كان من الممتع للغاية أن أكون جزءا من هذه المجموعة من الأشخاص وأن أتوج بطلا للعالم ثلاث مرات، هو أمر لا يصدق".

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