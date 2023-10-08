انتشال جثامين 9 أطفال استشهدوا جراء قصف منزل جنوب قطاع غزة

انتشال جثامين 9 أطفال استشهدوا جراء قصف منزل جنوب قطاع غزة
التاريخ
10/8/2023 8:11:15 AM
(MENAFN
- Amman Net) قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال جثامين 9 أطفال من عائلات، أبو دقة، وحمد، وقديح، من بين أنقاض مبنى منهار في عبسان الكبيرة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصفه بصواريخ الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء 17 شهيداً من أفراد هذه العائلات.
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