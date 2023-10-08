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انتشال جثامين 9 أطفال استشهدوا جراء قصف منزل جنوب قطاع غزة

10/8/2023 8:11:15 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت مصادر فلسطينية، إنه تم انتشال جثامين 9 أطفال من عائلات، أبو دقة، وحمد، وقديح، من بين أنقاض مبنى منهار في عبسان الكبيرة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصفه بصواريخ الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء 17 شهيداً من أفراد هذه العائلات.

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