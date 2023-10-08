غزة: 9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال

(MENAFN
- Amman Net) استشهد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة واصيب اخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، ان ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون ما اسفر عن استشهاد 9 أفراد من العائلة .
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الوادية في حي الشجاعية شرق غزة مما ادى الى تدميره.
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