بعد تبادل الهجمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. أبو الغيط يتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخصوص الوضع في غزة، بعدما شنَّت «حماس» أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.

وقال متحدث باسم جامعة الدول العربية، التي يقع مقرها في القاهرة، إن أبو الغيط سيناقش التصعيد الجاري في قطاع غزة.

وعبَّرت روسيا عن قلقها البالغ بعد الهجوم الذي شنته «حماس» أمس، ودعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف العنف، وحمّلت الغرب مسؤولية عرقلة جهود اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط.

وقالت موسكو إن إجراء مفاوضات جدية ضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «نعتبر التصعيد الكبير الحالي مظهراً آخر من المظاهر الخطيرة للغاية لحلقة مفرغة من العنف الناتج عن التقاعس المستمر في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، وعرقلة الغرب لعمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين المعنية بالشرق الأوسط التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».