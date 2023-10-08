بعد تبادل الهجمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. أبو الغيط يتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بخصوص الوضع في غزة، بعدما شنَّت «حماس» أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.
وقال متحدث باسم جامعة الدول العربية، التي يقع مقرها في القاهرة، إن أبو الغيط سيناقش التصعيد الجاري في قطاع غزة.
وعبَّرت روسيا عن قلقها البالغ بعد الهجوم الذي شنته «حماس» أمس، ودعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف العنف، وحمّلت الغرب مسؤولية عرقلة جهود اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط.
وقالت موسكو إن إجراء مفاوضات جدية ضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «نعتبر التصعيد الكبير الحالي مظهراً آخر من المظاهر الخطيرة للغاية لحلقة مفرغة من العنف الناتج عن التقاعس المستمر في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، وعرقلة الغرب لعمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين المعنية بالشرق الأوسط التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».
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