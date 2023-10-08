النقيب عبدالله مازن أبوالبصل .. مبارك

النقيب عبدالله مازن أبوالبصل .. مبارك
التاريخ
10/8/2023 7:21:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أولم السيد مازن أبوالبصل الفاعوري بمناسبة زفاف نجله النقيب عبدالله مازن أبوالبصل على كريمة السيد علي محمد غنيمات، بحضور غفير من أهالي مدينة السلط وأقربائهم وأصدقائهم.
وبهذه المناسبة يتقدم الاهل والاصدقاء لأبو عبدالله وعائلته باسمى ايات التهنئة والتبريك متمنين للعروسين الحياة السعيدة المليئة بالفرح.
الف مبارك عبدالله بيك
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