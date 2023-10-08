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النقيب عبدالله مازن أبوالبصل .. مبارك

10/8/2023 7:21:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أولم السيد مازن أبوالبصل الفاعوري بمناسبة زفاف نجله النقيب عبدالله مازن أبوالبصل على كريمة السيد علي محمد غنيمات، بحضور غفير من أهالي مدينة السلط وأقربائهم وأصدقائهم.


وبهذه المناسبة يتقدم الاهل والاصدقاء لأبو عبدالله وعائلته باسمى ايات التهنئة والتبريك متمنين للعروسين الحياة السعيدة المليئة بالفرح.


الف مبارك عبدالله بيك

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