«بلا حدود».. «طرق دبي» تعتمد شعار دورة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع التاسعة

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة الـ9 من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل 2024، في مدينة جميرا، وذلك تحت شعار «بلا حدود Beyond Boundaries»، وسيتم فتح باب التسجيل في المنتدى اعتباراً من 10 أكتوبر الجاري، على الموقع الإلكتروني معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المنتدى نجح في دوراته السابقة في ترسيخ مكانة دبي عالمياً في ريادة تنفيذ المشاريع العملاقة والمبتكرة، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقد نجح المؤتمر في استقطاب الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وقال معاليه: يأتي تنظيم المنتدى في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الدور الريادي لمدينة دبي في التطوير والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ووفق أرقى المعايير والممارسات، وكذلك أن تكون حلقة وصل تسهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين مختلف دول العالم.

محاور المنتدى

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين أن الدورة الـ9 للمنتدى ستركز على 3 محاور رئيسة، تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وستناقش 14 مساقاً، موزعة على المحاور الـ3، تشمل المجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام، ويغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع مساقات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري، أما محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، فيغطي مساقات الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي، والميتافيرس، وإدارة البيانات.

32 توصية



يذكر أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ناقش في دورته الـ8، التي أقيمت تحت شعار «تعزيز جودة الحياة»، عدداً من المحاور المهمة، التي تعلقت بالابتكار والاستدامة والتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، والعلاقة بين تنمية المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، واقتصاديات المشاريع، وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وشارك فيه أكثر من 2000 مشارك، و55 متحدثاً عالمياً وإقليمياً، قدموا نحو 50 جلسة وحلقة نقاشية، كما صدر عنه 32 توصية تعلقت جميعها بالاستدامة وجودة الحياة، والمساواة والتوازن بين الجنسين، والتحول المرن، والمشاريع العملاقة، ومهارات القيادة والإدارة، وإدارة القيمة والفوائد، والتكنولوجيا المتقدمة، وإدارة البيانات والمعلومات.