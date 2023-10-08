الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة

أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم، نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني في قطاع غزة، في ظل تعرُّضه لهجمات إسرائيلية لليوم الثاني.

وصرح المستشار الإعلامي في «أونروا»، عدنان أبو حسنة، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن 20300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة منذ أمس.

وذكر أبو حسنة أن 44 مدرسة تابعة لـ«أونروا»، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء، استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة، غالبيتهم في شمال وجنوب القطاع، متوقعاً زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.

وأطلقت «حماس» هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم «طوفان الأقصى» منذ ساعات صباح أمس، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية «السيوف الحديدية» ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس، فضلاً عن تدمير برج سكني، فيما أعلن الجيش أنه هاجم أكثر من 500 هدف لحركة حماس في قطاع غزة.