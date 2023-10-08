الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال

الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الزلزال
التاريخ
10/8/2023 7:21:11 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني الصديق في ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غرب مدينة هرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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