تظاهرة تراثية لفرق شعبية بالجناح الإماراتي.. السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الخامسة، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، ويواصل فعالياته حتى 14 الجاري، بمشاركة 6 دول عربية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس، إلى جانب الدولة المنظمة والمستضيفة للفعالية جمهورية مصر العربية بأجنحة مميزة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية، وتعزيز الروابط بين الشعوب، إضافة إلى نحو 1117 عارضاً من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعات وأجنحة المعرض، ووقف أمام الجناح الإماراتي، ممثلاً في غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتبادل الحديث مع محمد علي مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والوفد الإماراتي.

واستعرض رئيس الغرفة، أمام الرئيس المصري، المنتجات التراثية للجناح الإماراتي والأفكار الخَلاّقة وابتكارات شباب الإمارات، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية.

ونقل إلى الرئيس المصري تحيات دولة الإمارات حكومةً وشعباً، معرباً عن شكره لجهاز تنمية المشروعات، لحرصهم على دعوة دولة الإمارات بصفة دورية ممثلة في غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وأكد أنه بمجرد تسلُّم الدعوة وطرحها على الأعضاء بمؤسسة سعود للمشاركة وفق نوعية مشروعاتهم وطبيعة المعرض، تلقت العديد من الرغبات من أصحاب المشاريع للمشاركة لعرض منتجاتهم بالأسواق المصرية من خلال معرض «تراثنا»، مؤكداً تميز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك.

وأوضح النعيمي أن الزائر لجناح الإمارات خلال أيام الفعاليات سيفاجأ بمنتجات تراثية وبأسعار رمزية، إضافة إلى عروض لفرقة شعبية إماراتية، جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة بالمعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث الإمارات.

ولفت إلى أنه طوال أيام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية في سماء مركز مصر للمعارض الدولية، عبر فنون تحاكي ماضي وتراث أهل الإمارات، وكلمات شعبية تُراثية

أُلفت خصيصاً لمصر الشقيقة، ليعايش الزوار أصالة البلد وتاريخ العلاقات المصرية الاماراتية العريقة، ضمن سلسلة فنية اشتهر بها مجتمع الإمارات قديماً، أبرزها فن «الرزفة الحربية» و«اليولة» و«العيالة» و«الليوه»، وغيرها من نماذج للفلكلور التراثي الشعبي الإماراتي.