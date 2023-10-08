أبو حسنة: 20300 مواطن نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة بسبب العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن 20300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس "الأونروا" في قطاع غزة منذ الأمس.
وأضاف أبو حسنة، اليوم الأحد، أن 44 مدرسة تابعة للأونروا، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة باستثناء خان يونس.
وأشار إلى أن أعداد النازحين تركزت في شمال قطاع غزة والحدود الشرقية وجنوب القطاع، متوقعا زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.
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