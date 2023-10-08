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أبو حسنة: 20300 مواطن نزحوا إلى مدارس الأونروا في قطاع غزة بسبب العدوان

10/8/2023 7:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن 20300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس "الأونروا" في قطاع غزة منذ الأمس.

وأضاف أبو حسنة، اليوم الأحد، أن 44 مدرسة تابعة للأونروا، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة باستثناء خان يونس.

وأشار إلى أن أعداد النازحين تركزت في شمال قطاع غزة والحدود الشرقية وجنوب القطاع، متوقعا زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.

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