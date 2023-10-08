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يديعوت: إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم

10/8/2023 7:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشفت صحيفة“يديعوت احرنوت” العبرية، اليوم الأحد، أن الاحتلال أعلن حالة تأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم.

وقالت يديعوت إن قرار التأهب جاء عقب الأحداث الدائرة في غلاف غزة، وصدرت تعليمات لجميع السفراء في العالم بعدم الخروج من المنزل دون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية.



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