يديعوت: إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم

يديعوت: إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم
التاريخ
10/8/2023 7:11:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- كشفت صحيفة“يديعوت احرنوت” العبرية، اليوم الأحد، أن الاحتلال أعلن حالة تأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم.
وقالت يديعوت إن قرار التأهب جاء عقب الأحداث الدائرة في غلاف غزة، وصدرت تعليمات لجميع السفراء في العالم بعدم الخروج من المنزل دون الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية.
MENAFN08102023000205011050ID1107207842
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.